Премьер Украины объявил о провале судебной реформы

Реализация судебной реформы на Украине провалена, с таким заявлением выступил премьер-министр страны Владимир Гройсман. По его словам, реформу разрушило желание руководства страны сохранить влияние на судей.

«Люди, которые были люстрированы абсолютно по закону верно, они через систему судов возобновились. О чем идет речь? О том, что не была проведена реформа судебной системы», – приводит слова Гройсмана ТСН.

Он напомнил, что в 2014 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко собирался изменить судебную систему и привести ее в соответствие со стандартами работы судей в Европе. Законы принимались, однако «на каком-то этапе соблазн подчинить себе суды и дал такой сбой», сказал Гройсман.

Напомним, после вступления в должность президента Украины Владимир Зеленский назначил куратора по вопросам судебной реформы.