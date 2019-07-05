Роструд разъяснил права работающих за отпускников

Роструд разъяснил работодателям принципы оплаты труда граждан, выполняющих свои обязанности и обязанности коллег, находящихся в отпуске.

Как сообщили в ведомстве, с такими сотрудниками работодатель должен заключить отдельный договор, пишет «Российская газета». При этом продолжительность рабочего времени не должна превышать половину месячной нормы.

Соответственно отработанному времени должна рассчитываться сумма зарплаты.

В ведомстве отметили, что понятия «совместительства» и «совмещение профессий или должностей» отличается тем, что последнее выполняется в рамках одного трудового договора, в режиме обычного рабочего времени, но также должно оплачиваться.

Напомним, в конце мая в Роструде напомнили о правилах безопасности при работе в жару и какие меры должен предпринять работодатель, чтобы сохранить здоровье работников и обеспечить им приемлемые условия труда.