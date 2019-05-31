Россиянам напомнили о праве на сокращение рабочего для в жару

В Роструде напомнили о правилах безопасности при работе в жару и какие меры должен предпринять работодатель, чтобы сохранить здоровье работников и обеспечить им приемлемые условия труда.

Так, работодатель обязан в жаркую погоду обеспечить правильный температурный режим с помощью кондиционеров, передает РИА «Новости».

Если в помещении температура достигла 28,5 градуса, то сотрудники могут уйти домой раньше на час. В случае повышения температуры до 29 градусов – на два, при 30,5 градуса – на четыре.

Если же труд работников связан с ходьбой, переносом тяжестей, физическими нагрузками, то их рабочий день должен сокращаться при температуре 26,5-27,5 градуса, уточнили в Роструде.

В жаркую погоду работодателю следует следить за тем, чтобы в офисах и рабочих посещениях всегда была доступна питьевая вода и аптечка с медикаментами.

Ранее москвичей предупредили о резком изменении погоды, также был сделан прогноз погоды на начало лета.