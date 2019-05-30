Сделан прогноз погоды на начало лета

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30 мая, четверг | Последнее обновление — 14:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Зеленский предложил Раде уволить глав МИД, минобороны и СБУ
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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка
Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах
Кто сажает недоучек за штурвал самолета
Сербии грозит новый распад
«Суперджет» сгорел при посадке
Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»
Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Кто заплатит за печеньки на российском майдане
Сергей Худиев, публицист, богослов
Человек может быть абсолютно искренним и преданным борцом за все хорошее. Но его кто-то должен кормить, одевать, оплачивать ЖКХ и прочую прозу жизни. Всю ночь поднимать гнев масс, а потом на работу к девяти? Так не получится. Подробности...
Обсуждение: 201 комментарий
О китайском опыте и почему не нужно трогать пенсии
Максим Орешкин, министр экономического развития Российской Федерации
Российская система социального и пенсионного обеспечения позволяет России выглядеть вполне достойно по сравнению с другими странами. Но при этом в России еще, к сожалению, говорить о полной социальной справедливости не приходится. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
В Будапеште на Дунае затонул катер с туристами, много жертв
Прогулочный катер с туристами из Южной Кореи затонул после столкновения с другим пассажирским судном на Дунае – у здания парламента в центре Будапешта. В результате, по последним данным, погибли семь человек, еще 21 считается пропавшим без вестиПодробности...
Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.Подробности...
Зеленский стал шестым президентом Украины
Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил РадуПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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