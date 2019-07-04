На «АвтоВАЗ» вновь начали поставку комплектующих

Нижегородский завод «Автокомпонент» возобновил поставки комплектующих на тольяттинский «АвтоВАЗ», сообщили в компании.

«В настоящий момент поставки комплектующих на конвейер «Автоваза» возобновлены в полном объеме», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки возобновились с 4 июля, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» объявил о приостановке производства в Тольятти и Ижевске из-за «нарушений обязательств по договору поставки и срыва поставок необходимых комплектующих» со стороны «Автокомпонента».