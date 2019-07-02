«АвтоВАЗ» объявил об остановке производства

Со среды «АвтоВАЗ» приостанавливает производство на обеих площадках в Тольятти и Ижевске из-за нарушения поставщиком обязательств по поставкам компонентов, сообщила компания.

«Группа «АвтоВАЗ» вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года. Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент» (город Нижний Новгород)», – передает РИА «Новости» сообщение «АвтоВАЗа».

Отмечается, что «АвтоВАЗ» «делал все возможное», чтобы не допустить эту ситуацию, сейчас предпринимаются меры для возобновления производства.

«Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки», – говорится в сообщении.

Указывается, что приостановка производства не оказывает влияния на доступность автомобилей Lada у дилеров.

Отметим, что в апреле «АвтоВАЗ» отчитался о первой за 10 лет прибыли.