«АвтоВАЗ» отчитался о первой за 10 лет прибыли

Впервые за последние 10 лет «АвтоВАЗ» получил чистую прибыль – в 2018 году она составила 5,86 млрд рублей против убытка в 9,66 млрд рублей в 2017 году, следует из отчета компании по МСФО.

Выручка компании выросла более чем на четверть – до 283,1 млрд рублей. Продажи автомобилей Lada увеличились на 16% до 360 тыс. 204 машин. Доля Lada на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей в стране достигла 20%, сообщают «Ведомости».

Это первая за 10 лет прибыль компании.

Прибыль получена за счет того, что главные акционеры компании выкупили акции и конвертировали долги в бумаги компании на общую сумму более 100 млрд рублей.

Чистый долг «АвтоВАЗа» по МСФО на конец 2018 года составил 61,5 млрд рублей, он снизился на 27%.

В конце 2018 года Lada вошла в топ-50 самых продаваемых автомобильных брендов в мире.