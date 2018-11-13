Lada вошла в топ-50 самых продаваемых автомобильных брендов в мире

Согласно данным аналитического агентства Focus2move, российский автомобильный бренд Lada вошел в список самых продаваемых в мире.

В топ-50 мировых лидеров российский бренд занял 48-ю строку, улучшив свои показатели на несколько позиций: в прошлом году он находился на 51-м месте, пишет РИА «Новости».

С января по сентябрь 2018 года «АвтоВАЗ» продал практически 286 тыс. машин данной марки. При этом объемы продаж выросли на 21%.

Лидером в топ-50 стала компания Toyota примерно с 6,5 млн проданных автомобилей. На втором месте оказался Volkswagen: 5,22 млн машин. Третье место досталось компании Ford с результатом чуть более 4 млн авто.