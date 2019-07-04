Скандальных грузинских регбистов вернули в московский клуб

Грузинские регбисты, исключенные из состава клуба «Слава» за жест, который был сочтен антироссийским, восстановлены в нем и продолжат выступления, об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Спасибо союзам регби Грузии и России», – так прокомментировал восстановление в клубе Реваз Бродзели, один из двух регбистов, контракты с которыми были прерваны.

По его словам, глава Союза регби Грузии Гоча Сванидзе объяснил российским коллегам, что жест не должен был восприниматься так, как он был изначльно трактован.

«Все выяснилось и встало на свои места», – заявил Бродзели, отметив, что «Слава» не желала расставаться с ним и другим грузинским спортсменом Сабой Иоселиани.

С Бродзели уже связались из московского клуба и подтвердили, что он и Иоселиани продолжат выступать за «Славу».

Напомним, во время игры за московский клуб грузинские регбисты прикрыли один глаз руками, солидаризируясь с участниками акций протеста в Тбилиси.

В ходе протестов грузинская оппозиция начала штурм парламента, где проводилась сессия, во время столкновений спецназовцы использовали слезоточивый газ и резиновые пули, в результате чего находившаяся в эпицентре событий девушка потеряла глаз.

Акции продолжаются, и участники выступлений в Тбилиси, требующие отставки министра МВД Георгия Гахарии, регулярно прикрывают глаз рукой.

Бродзели сразу же сказал грузинским журналистам, что «жестом была выражена поддержка народу в Грузии, а не политикам».

Бродзели в интервью Sports.ru заявил, что «в этой истории не было никакой провокации».

«У нас с Сабой не было никакого договора, плана сделать такой жест. Это спонтанно, вылезло прямо из души. Мы – грузины, большие патриоты. Это не ответ на российско-грузинскую ссору, это только знак поддержки нашего народа», – сказал спортсмен.

Также он пояснил, что директор клуба не хотел их отпускать, но сообщил, что «так надо», а в клубе после инцидента не было конфликта и ругани.

«Россия должна правильно это понять: это не политический жест. У меня нет никаких проблем с Россией, в России. Если бы у меня была политическая агрессия к России, я бы просто не приехал сюда. Но я здесь два месяца – провел 5-6 матчей», – заключил Бродзели.