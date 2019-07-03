Грузинские регбисты исключены из московского клуба за антироссийский жест

Грузинские регбисты Реваз Бродзели и Саба Иоселиани исключены из московского регбийного клуба «Слава» за жест, который в коллективе сочли антироссийским, спортсмены возвращаются на родину, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Во время игры они прикрыли один глаз руками, солидаризируясь с участниками акций протеста в Тбилиси, которые проходят с 20 июня после визита в Грузию депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Грузинская оппозиция начала штурм парламента, где проводилась сессия, во время столкновений спецназовцы использовали слезоточивый газ и резиновые пули, в результате чего находившаяся в эпицентре событий девушка потеряла глаз.

Акции продолжаются, и участники выступлений в Тбилиси, требующие отставки министра МВД Георгия Гахария, регулярно прикрывают глаз рукой.

Бродзели сказал грузинским журналистам, что «жестом была выражена поддержка народу в Грузии, а не политикам».

«Однако жест сочли политическим и антироссийским», – отметил он, комментируя разрыв контракта.

Напомним, из-за начавшихся беспорядков в Тбилиси Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию, однако в Грузии отметили, что ограничения могут коснуться не только авиасообщения и туризма.

Газета ВЗГЛЯД писала, сколько денег Россия приносит грузинской экономике.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД