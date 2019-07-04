Фигурант дела об убийстве спецназовца Белянкина объявлен в международный розыск

Следственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна – основного фигуранта дела о массовой драке в Красногорском районе Подмосковья, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщил адвокат обвиняемого Рубен Киракосян.

По словам адвоката, следователи объявили в международный и федеральный розыск его подзащитного Оганеса Айрапетяна, которому «заочно предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство и хулиганстве», передает ТАСС.

Адвокат утверждает, что его подзащитный «осознает и признает, что убит человек, а другой ранен, однако у него есть своя версия произошедшего».

«Он действовал в целях самообороны и защиты своих родственников и друзей, оказавшись жертвой ситуации. Применение ножа – не самоцель, а спонтанная и случайная ситуация», – сказал Киракосян, отметив, что местонахождение Айрапетяна ему неизвестно.

Кроме того, адвокат утверждает, что его подзащитный, перед тем, как нанес Белянкину смертельный удар ножом, «получил пулевые ранения в ногу и шею из пистолета спецназовца».

По словам адвоката, Айрапетян готов явиться с повинной к следователям, «но считает существенным условием его явки в СК – освобождение братьев и иных лиц из СИЗО, арестованных ранее этому по делу».

По данным источника в правоохранительных органах, осужденный ранее за кражу Оганес Айрапетян был освобожден условно-досрочно от отбывания наказания в колонии общего режима в феврале этого года.

Напомним, в начале июня участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек. Экс-спецназовца ГРУ ударили ножом, он погиб. По делу об убийстве Белянкина задержали девять человек.