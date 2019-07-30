Россиянин добился права служить в армии через суд

Житель Ханты-Мансийского автономного округа смог через суд добиться права служить в армии после отказа военкомата из-за ранее возбужденного уголовного дела, следует из материалов городского суда Нижневартовска.

Согласно решению суда, житель Югры обратился с административным иском к местному военкомату, который не отправил его в армию во время осеннего призыва 2018 года, несмотря на наличие повестки у молодого человека и отсутствие ограничений по здоровью, передает РИА «Новости».

Из материалов суда следует, что жителю Югры отказали в связи с тем, что у военного комиссариата не было наряда по призыву граждан, в отношении которых ранее возбуждались уголовные дела. Несмотря на то, что молодого человека пообещали позже вызвать для решения вопроса, он решил, что его права нарушены. Он настаивал, что участвующие в уголовном деле стороны примирились – и следствие прекратили.

Суд принял сторону призывника и признал действия военкомата противоречащими закону. По его мнению, годный к службе молодой человек должен был отправиться служить именно в осенний призыв, а не позднее.

«Административный иск удовлетворить. Признать незаконным отказ в направлении к месту прохождения военной службы в осенний призыв 2018 года», – говорится в решении суда.

Из постановления также следует, что представитель военкомата сообщил во время судебного заседания, что не имеет ничего против удовлетворения требований призывника.