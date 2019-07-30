Банк «Восточный» потребовал от Калви 10 млрд рублей

ПАО «Восточный экспресс банк» подал иск к основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на сумму почти в 10 млрд рублей, следует из материалов дела.

Иск направлен к Калви и кипрской компании «Эвизон Холдингз Лимитед». Исковое заявление на сумму 9,8 млрд рублей подано 30 июля, следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.

В июне структуры фонда Baring Vostok Майкла Калви передали 10% акций банка «Восточного» компании «Финвижн» Артема Аветисяна, таким образом утратив контроль над кредитной организацией.

Перед этим Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать 9,99% акций банка компании «Финвижн» после обращения этой фирмы в суд.

Baring Vostok владела 51,62% акций банка. Аветисян через «Финвижн» имел 32,02%. Теперь Аветисян имеет большую часть акций банка.

В феврале Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей.