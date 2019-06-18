Baring Vostok утратили контроль над банком «Восточный»

Структуры фонда Baring Vostok Майкла Калви передали 10% акций банка «Восточного» компании «Финвижн» Артема Аветисяна, таким образом утратив контроль над кредитной организацией, сообщил представитель «Финвижн».

«Опцион исполнен. Мы не сомневались в справедливости российской и английской судебной системы и были уверены в том, что правда на нашей стороне. Теперь, когда суд подтвердил правомерность наших требований и акции переданы его законному владельцу, очень надеемся, что все спекуляции на эту тему прекратятся», – передает его слова ТАСС.

Ранее Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн».

В конце мая 2019 года «Финвижн» обратилась в суд с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, принадлежащей кипрской структуре фонда Baring Vostok – Evison.

Baring Vostok владела 51,62% акций банка. Аветисян через «Финвижн» имел 32,02%. Таким образом, Аветисян получает большую часть акций банка.

В феврале основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и еще четырех сотрудников компании задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель фонда отверг эти обвинения. Сейчас он под домашним арестом.