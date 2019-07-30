Собянин заявил о возможной новой провокации оппозиции в Москве

Отказ Либертарианской партии от намерения провести согласованную с властями Москвы акцию на проспекте академика Сахарова 3 августа может быть расценен как подготовка новой провокации, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Либертарианская партия, которая заявила о желании провести митинг, ей было предложено организовать его на проспекте Сахарова, где очень успешно 20 июля был проведен такой же митинг по их же заявке», – передает слова Собянина «Интерфакс».

Он подчеркнул, что организаторы отказались проводить согласованный митинг.

«Похоже, (они) готовят новую провокацию для горожан», – подчеркнул мэр.

Ранее во вторник первый замглавы департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник сообщил, что группа граждан, подавшая заявку на проведен митинга 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму, отказалась от предложенной правительством столицы площадки на проспекте академика Сахарова.

Их предупредили об ответственности в случае проведения несанкционированного мероприятия.

«В случае проведения акции ее организаторы и участники могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», – заявил Олейник.

Напомним, Либертарианская партия заявляла, что не намерена соглашаться на предложение мэрии провести митинг на проспекте Академика Сахарова.

27 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция оппозиции, которая сопровождалась беспорядками. Участники незаконной акции перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. Пострадали восемь сотрудников Росгвардии.

По данным ГУ МВД по Москве, в несанкционированной акции участвовали порядка 3,5 тыс. человек, причем 700 из них – журналисты и блогеры. Были задержаны более 1 тыс. человек. Более половины из них оказались не москвичами.

Член СПЧ Александр Брод заявлял газете ВЗГЛЯД, что «обиженным кандидатам, которые в отличие от своих питерских муниципальных коллег не захотели добиваться отмены отказов в регистрации в горизбиркоме и судах, нужна была тревожная «майданная» картинка для СМИ и социальных сетей». Он подчеркивал, что им «нужны были беспорядки», которые и были спровоцированы.