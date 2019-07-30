Спутник «Меридиан» вышел на расчетную орбиту

Спутник «Меридиан» отделился от разгонного блока «Фрегат» и вышел на расчетную орбиту, заявили в российском оборонном ведомстве.

«Стартовавшая во вторник 30 июля в 08.56 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк ракета- носитель среднего класса «Союз-2.1а» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат «Меридиан», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Там отметили также, что запуск и выведение спутника на орбиту прошли штатно.

Напомним, ранее во вторник в Минобороны сообщили, что ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала во вторник с космодрома Плесецк.

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