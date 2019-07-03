Пожаловавшиеся Путину беженцы из Донбасса начали получать российское гражданство

Трое из семьи беженцев из Донбасса Люльковичей, пожаловавшихся президенту Владимиру Путину в ходе прямой линии, получили российское гражданство, сообщили в МВД.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в среду паспорт получили 24-летняя Екатерина, 28-летний Ричард и 22-летний Джимми Люльковичи, передает РИА «Новости».

Она добавила также, что решается вопрос с гражданством остальных членов семьи, проживающей в данный момент в Набережных Челнах.

Семья попросила президента Владимира Путина оказать содействие в получении гражданства России. Путин во время прямой линии отреагировал на просьбу граждан Украины, пообещав решить вопрос с упрощением процедуры получения ими российского гражданства. Он уточнил, что обсудит вопрос обратившейся семьи с главой Татарстана и решение будет принято быстро.

Напомним, после прямой линии в Татарстане взяли под контроль ситуацию с семьей беженцев.