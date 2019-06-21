После прямой линии в Татарстане взяли под контроль ситуацию с семьей беженцев

Семье украинских беженцев Люльковичей, которые обратились на прямую линию с президентом России с просьбой помочь в получении российского гражданства, окажут содействие власти Набережных Челнов, сообщила мэрия города.

«Городские власти знают о проблеме, озвученной сегодня семьей Люльковичей в прямом эфире с президентом страны... Семью Люльковичей посетили руководитель исполнительного комитета Ринат Абдуллин и заместитель руководителя исполнительного комитета Рамиль Халимов. У семьи претензий к городским властям нет. В свою очередь, исполком окажет содействие в получении гражданства в рамках своих полномочий», – приводит сообщение мэрии РИА «Новости».

Мэрия отмечает, что дети получают бесплатное питание в образовательном учреждении, также оказывается поддержка в лечении одного из детей.

В ходе прямой линии семья рассказала президенту, что живет в Набережных Челнах с 2014 года, переехав из Украины. В семье девять детей, все они живут в арендуемой квартире.

Семья попросила президента Владимира Путина оказать содействие в получении гражданства России. Путин во время прямой линии отреагировал на просьбу граждан Украины, пообещав решить вопрос с упрощением процедуры получения ими российского гражданства. Он уточнил, что обсудит вопрос обратившейся семьи с главой Татарстана и решение будет принято быстро.

При этом уже в ходе прямой линии президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ответственным чиновникам администрации Набережных Челнов навестить семью и обсудить проблему.