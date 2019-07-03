Минтранс заявил об увеличении числа полетов между Россией и Швейцарией

Министерство транспорта сообщило, что число разрешений на полеты между Россией и Швейцарией увеличено с 14 до 21 в неделю.

«В Москве успешно завершились авиационные консультации России и Швейцарии, достигнуты договоренности по двухстороннему увеличению коммерческих прав на совершение полетов. С 14 до 21 полета в неделю на линии Москва – Женева в интересах «Аэрофлота», плюс дополнительно семь рейсов для второго назначенного перевозчика», – сообщили в пресс-службе Минтранса, передает ТАСС.

Также отмечается, что будет открыто направление в Женеву из Жуковского, по которому планируется совершать семь полетов в неделю.

На данный момент полеты между Россией и Швейцарией совершают только «Аэрофлот» и Swiss Air, то есть по одному назначенному перевозчику от каждой страны.

Напомним, 2 июля авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы были отменены. Аналогичная ситуация произошла и с компанией «Аэрофлот».

Чешская сторона заявляла, что ситуация началась после того, как министерства транспорта двух стран не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков.

В свою очередь Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении, однако позже сообщил о возобновлении полетов до 7 июля.

На фоне этого финский авиаперевозчик Finnair озвучил свою позицию по транссибирским полетам.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Чехия решила испортить себе туристический сезон.