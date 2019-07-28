В Петербурге состоялся салют в честь Дня Военно-морского флота

Салют в честь Дня Военно-морского флота украсил вечернее небо Санкт-Петербурга тридцатью залпами артиллерийских орудий и выстрелами из салютных установок на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.

Офицеры и курсанты Михайловской военной артиллерийской академии, военнослужащие Западного военного округа в течение 10 минут давали залпы батареей из 12 орудий и 12 фейерверочных установок, передает ТАСС.

В пресс-службе Западного военного округа уточнили, что салют в честь Дня Военно-морского флота состоял из 70 видов различных фейерверочных изделий.

Напомним, в воскресенье в Петербурге состоялся Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии в честь Дня ВМФ России. Парад принимал Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД