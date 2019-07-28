Пушков объяснил, зачем Киев протестует из-за поездки Медведева в Крым

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал протест министерства иностранных дел Украины из-за визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.

По словам сенатора, заявляя протест, Киев пытается удержать на плаву тему принадлежности Крыма. «Но на деле она уже сошла с повестки дня: в Европе Крым в составе России уже принят как данность, а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего», – написал он в Twitter.

В воскресенье министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с «циничным» визитом Медведева в Крым.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, комментируя заявление украинского внешнеполитического ведомства, отметил, что, признав Крым российским, Владимир Зеленский подтвердил бы легитимность своего президентства.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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