Зеленскому объяснили пользу от признания Крыма российским

Признав Крым российским, Владимир Зеленский подтвердил бы легитимность своего президентства, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Так он прокомментировал протест Киева из-за визита премьер-министра Дмитрия Медведева на полуостров.

«Мы думали, что новый президент [Украины] подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским», – заявил парламентарий в комментарии RT.

Морозов напомнил, что Крым стал частью России в соответствии с нормами международного права и на основании волеизъявления граждан. Тем не менее Киев сознательно встает на путь противостояния Москве, подчеркнул депутат.

«Киев продолжает конфронтационную линию и делает заявления, которые даже в Европе и мировом сообществе уже ничего, кроме улыбки, не вызывают», – отметил Морозов.

Он добавил, что визит Медведева в Крым является абсолютно оправданным, ведь полуостров – это территория России. «В рамках его полномочий он совершает рабочие визиты, и в этом нет ничего предосудительного», – заключил депутат Госдумы.

Ранее в воскресенье министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с «циничным» визитом премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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