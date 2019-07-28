Зеленского высмеяли за «Киевскую Русь-Украину»

Интернет-пользователи бурно отреагировали на публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой он поздравил страну с Днем крещения «Киевской Руси-Украины».

В социальных сетях Зеленскому напомнили, что Украины в X веке еще не было.

«Вспомните, господин президент, как вас учили в школе. Вспомнили? Вот хорошо! А если нет, идите снова учитесь», – посоветовал SergYavorskiy.

«Киевской Руси-Украины? Пан президент, вы в школе хоть историю учили, не говоря уже о других источниках? Или вам заявить так Америка посоветовала?» – поинтересовалась @kruchina123.

«Интересно, а приехавший из Новгорода Владимир знал что это Русь – Украина, а сам он русь-хохол?» – полюбопытствовал Дмитрий Галкин.

«Володь, с праздником, конечно, но «Киевская» Русь – это название исторического периода, которое было придумано в XIX веке, а не название страны. Крестили просто Русь», – ответил пользователь @Chief_Irina.

«Приведите исторический документ, где слово «Украина» присутствует в сочетании «Киевская Русь-Украина». Найдете только Киевскую Русь», – написал один из комментаторов.

«Слово Украина лишнее на этом празднике», – считает @ppopopoq.

«Стесняюсь даже спросить, какое государство крестил князь Владимир?» – говорится в комментарии Sergey Bedny.

«Вова, открою тебе страшную тайну – тогда не было никакой Украины», – отметил alexflex777.

Напомним, Зеленский назвал День крещения Руси историческим событием, которое стало «мощным стимулом к объединению древнего государства, его укрепления и развития».

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