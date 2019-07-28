Путин назвал долю современных вооружений в ВМФ

Доля современных вооружений в Военно-морском флоте России превысила 62%, однако нужно продолжать его обновление, заявил президент Владимир Путин на торжественном приеме, посвященном Дню ВМФ.

Глава государства подчеркнул, что успешное развитие Военно-морского флота России – надводных и подводных сил, морской авиации, береговых войск и морской пехоты – является обязательным условием повышения безопасности страны и ее граждан, передает ТАСС.

Путин отметил, что государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления флота. «Уровень современных образцов вооружений и военной техники на флоте превысил 62%, и надо двигаться дальше, работать без перебоев, в полной мере использовать передовые наработки наших ученых, инженеров, конструкторов», – сказал президент.

Глава государства напомнил, что у России самая протяженная в мире морская граница и мощный флот с великой историей.

В воскресенье в Петербурге прошел главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России. Парад принимал президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин.