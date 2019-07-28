Юрист указал на нарушения закона соратниками Навального при сборе подписей на выборах в Мосгордуму

Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло раскритиковал соратников Алексея Навального за юридическую непроработанность кампании по сбору подписей для участия в выборах в Московскую городскую думу.

Ремесло на своей странице в Facebook напомнил, что большинство кандидатов команды Навального являются юристами по образованию. «Некоторые постоянно указывают, что работают юристами. Навальный – бывший адвокат (правда, клиентов его никто не видел), Соболь – юрист, Жданов – юрист. (…) Мне как практикующему юристу странно, почему мои «коллеги» не пользуются своими профессиональными навыками», – поинтересовался он.

«Казалось бы, если есть уверенность в незаконном отказе в регистрации, все подписи есть, есть заявления граждан, чьи подписи «по ошибке» признаны недействительными – в суде легко оспариваются решения ОИКов (окружных избирательных комиссий – прим. ВЗГЛЯД) и получается долгожданная регистрация. Более того, с таким количеством юристов можно организовать «Центр юридической поддержки», аналогично «центру сбора подписей», и обслуживать всех своих кандидатов, победив эту ленивую инертную «Единую Россию» в правовом поле законными методами», – иронизирует Ремесло.

Однако на практике ситуация иная, отмечает он. «Подписи оставили умершие люди, сотни записей. Листы заполнены паспортными данными несуществующих граждан – счет идет на тысячи. В подписных листах – ошибки прямо в макетах. То избирательный счет указан неправильно, то еще что-нибудь. Я как юрист говорю, Избирательный кодекс Москвы – это не самый сложный нормативный акт. Почему же эта команда «юристов-кандидатов» не изучила его? Откуда такая халатность?» – задается вопросом Ремесло.

Отдельно он обратил внимание на уровень квалификации сотрудников и сборщиков подписей. «Судя по подписным листам – сборщиков никто не инструктировал и не проверял. Что мешало проверить и найти паспортные мертвых людей? Юристы, настоящие юристы – не проверяли макеты подписных листов, не согласовывали большинство действий в кампании. Служебное положение, недвижимость за рубежом (по этой справке в том числе вчера отказали Соболь) – все эти риски снимаются правильным оформлением, которое могут сделать люди с юридическим образованием. Их этому учат», – подчеркнул член Общественной палаты.

«По этой причине соратника Навального Сергея Бойко легко зарегистрировали на выборах мэра Новосибирска, а в Питере зарегистрировали подавляющее большинство оппозиционных кандидатов. Это совершенно не укладывается в теорию «заговора против оппозиции», – подчеркнул он.

Ремесло отметил также, что у некоторых из соратников Навального юристы менялись по два раза, а некоторых – их не было вовсе. Один из кандидатов собиралась подавать в прокуратуру на преступную халатность сборщиков, добавил Ремесло.

«В реальности, чтобы собрать подписи надо нанять или призвать порядка 200 человек агитаторов и потратить (не на свой заграничный отдых) несколько миллионов рублей. Кандидаты Навального не стали вкладываться сами, а истеричные запросы к гражданам не дали результатов», – отметил юрист.

Ремесло опубликовал данные «самого главного юриста» о потраченных средствах на организацию сбора подписей.

«Очевидно, что с таким бюджетом подписи можно было только «рисовать» по купленным по случаю «на горбушке» старым базам. Именно отсюда все «мертвые души» и «призраки» в подписных листах. Отсутствие нормальных кадров и жадность - вот главные причины, по которым оппозиция провалилась», – заключил Ремесло.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ».