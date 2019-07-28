Юрист указал на нарушения закона соратниками Навального при сборе подписей на выборах в Мосгордуму

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В российской экономике ожидается «оттепель»

Российская валюта продолжает оставаться крепкой Фото: Maxim Shemetov/Reuters
Снижение ставок по кредитам, в том числе ипоотечным - такие последствия, как предсказывают аналитики, ожидают российскую экономику после ряда недавних решений Центрального банка. При снижение ключевой ставки ЦБ теоретически угрожало ослабить рубль, однако этого не произошло. Почему? Подробности...
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Зеленскому подсказывают способы восстановления отношений с Россией

Возобновить железнодорожное сообщение с Крымом можно в любой моментФото: Антон Круглов/РИА “Новости”
На Украине поднимается волна общественного мнения в сторону возобновления с Россией авиа- и железнодорожного сообщения. Соответствующие петиции поданы на сайт президента Зеленского. Сейчас сообщение между странами сильно ограничено, что затрагивает интересы миллионов человек. Есть ли шансы, что транспортное сообщение действительно будет восстановлено в полном объеме? Подробности...
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Почему ВМФ России остается в тройке сильнейших флотов мира

Произведенные еще во времена СССР ракетные комплексы «Гранит» по-прежнему дают ВМФ РФ колоссальные боевые возможностиФото: кадр Министерства обороны России
Сегодня, в День ВМФ России, резонно задать вопрос: какое место занимает отечественный военно-морской флот в ряду флотов других мировых держав? Насколько сильным он является и почему, с кем в первую очередь идет соперничество? Обозреватель газеты ВЗГЛЯД составил собственный рейтинг боевых возможностей военно-морских флотов мира. Подробности...
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Грандиозное ограбление напомнило сцены знаменитого сериала

В такую форму и были одеты грабителиФото: Paulo Whitaker/Reuters
Феерическое и по методу исполнения, и по сумме похищенного преступление совершено в Бразилии. Переодетые в полицейских бандиты без малейшего выстрела украли несколько сотен килограммов чистого золота. План и исполнение оказались настолько блестящими, что напомнили сразу несколько знаменитых кинокартин. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Умные и глупые дети вырастут, а Москва будет занимать только взрослых

Дмитрий Ольшанский, публицист
Толпу, прожившую целую жизнь в тех местах, где она идёт протестовать – невозможно не уважать. Потому что она, эта толпа, мотивирована не гормонами, не возрастными потребностями. А что теперь? Подробности...
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Украина неизлечимо больна войной

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Получив контроль над парламентом, президент Зеленский может теперь делать с Украиной, что угодно. Он может даже остановить войну. Но – не остановит. Потому что Украина без войны себя уже не мыслит. Подробности...
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В Зеленском проступили черты Гуайдо

Эдуард Лимонов, писатель
На Зеленского все смотрят и ждут от него небывалых свершений – вот, мол, начнёт свершения свершать. А у него до свершений голова не доросла. Эти новые твиттер-лидеры проигрывают в сравнении со старыми, привычными злодеями и даже диктаторами. Подробности...
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              Юрист указал на нарушения закона соратниками Навального при сборе подписей на выборах в Мосгордуму

              28 июля 2019, 12:52

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              Юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло раскритиковал соратников Алексея Навального за юридическую непроработанность кампании по сбору подписей для участия в выборах в Московскую городскую думу.

              Ремесло на своей странице в Facebook напомнил, что большинство кандидатов команды Навального являются юристами по образованию. «Некоторые постоянно указывают, что работают юристами. Навальный – бывший адвокат (правда, клиентов его никто не видел), Соболь – юрист, Жданов – юрист. (…) Мне как практикующему юристу странно, почему мои «коллеги» не пользуются своими профессиональными навыками», – поинтересовался он.

              «Казалось бы, если есть уверенность в незаконном отказе в регистрации, все подписи есть, есть заявления граждан, чьи подписи «по ошибке» признаны недействительными – в суде легко оспариваются решения ОИКов (окружных избирательных комиссий – прим. ВЗГЛЯД) и получается долгожданная регистрация. Более того, с таким количеством юристов можно организовать «Центр юридической поддержки», аналогично «центру сбора подписей», и обслуживать всех своих кандидатов, победив эту ленивую инертную «Единую Россию» в правовом поле законными методами», – иронизирует Ремесло.

              Однако на практике ситуация иная, отмечает он. «Подписи оставили умершие люди, сотни записей. Листы заполнены паспортными данными несуществующих граждан – счет идет на тысячи. В подписных листах – ошибки прямо в макетах. То избирательный счет указан неправильно, то еще что-нибудь. Я как юрист говорю, Избирательный кодекс Москвы – это не самый сложный нормативный акт. Почему же эта команда «юристов-кандидатов» не изучила его? Откуда такая халатность?» – задается вопросом Ремесло.

              Отдельно он обратил внимание на уровень квалификации сотрудников и сборщиков подписей. «Судя по подписным листам – сборщиков никто не инструктировал и не проверял. Что мешало проверить и найти паспортные мертвых людей? Юристы, настоящие юристы – не проверяли макеты подписных листов, не согласовывали большинство действий в кампании. Служебное положение, недвижимость за рубежом (по этой справке в том числе вчера отказали Соболь) – все эти риски снимаются правильным оформлением, которое могут сделать люди с юридическим образованием. Их этому учат», – подчеркнул член Общественной палаты.

              «По этой причине соратника Навального Сергея Бойко легко зарегистрировали на выборах мэра Новосибирска, а в Питере зарегистрировали подавляющее большинство оппозиционных кандидатов. Это совершенно не укладывается в теорию «заговора против оппозиции», – подчеркнул он.

              Ремесло отметил также, что у некоторых из соратников Навального юристы менялись по два раза, а некоторых – их не было вовсе. Один из кандидатов собиралась подавать в прокуратуру на преступную халатность сборщиков, добавил Ремесло.

              «В реальности, чтобы собрать подписи надо нанять или призвать порядка 200 человек агитаторов и потратить (не на свой заграничный отдых) несколько миллионов рублей. Кандидаты Навального не стали вкладываться сами, а истеричные запросы к гражданам не дали результатов», – отметил юрист.

              Ремесло опубликовал данные «самого главного юриста» о потраченных средствах на организацию сбора подписей.

              «Очевидно, что с таким бюджетом подписи можно было только «рисовать» по купленным по случаю «на горбушке» старым базам. Именно отсюда все «мертвые души» и «призраки» в подписных листах. Отсутствие нормальных кадров и жадность - вот главные причины, по которым оппозиция провалилась», – заключил Ремесло.

              Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ».


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