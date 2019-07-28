В Триполи потребовали вывести войска Хафтара из столицы Ливии

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж заявил спецпредставителю генсека ООН Гасану Саламе, что политическое урегулирование в стране может быть возобновлено лишь после вывода Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара из Триполи.

По словам Сараджа, «восстановление политического процесса в Ливии зависит от вывода войск Хафтара из Триполи», передает ТАСС со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

По мнению главы ПНС, этот процесс, в случае его возобновления, «должен будет учитывать все негативные аспекты, которые сложились в результате агрессии ЛНА на ливийскую столицу».

Сарадж также отметил, что после действий ЛНА, направленных против правительственных сил, «стране будут нужны новые основы для продолжения диалога между сторонами межливийского конфликта».

В среду командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар пообещал в скором времени поднять знамя победы над Триполи, а затем освободить всю Ливию.

Напомним, в начале апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар приказал начать наступление на Триполи. В конце апреля в ливийский конфликт вмешалась Турция. К концу мая силы ПНС смогли остановить продвижение армии Хафтара.

После этого ЛНА обвинила Турцию в прямом вмешательстве во внутренние дела Ливии с целью поддержки сил Сараджа, а также объявила всеобщую мобилизацию против Турции.

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