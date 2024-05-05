Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.17 комментариев
На Западе рассказали о росте авиаперевозок в России на фоне провала санкций
Welt: Рост авиаперевозок в России показывает провал западных санкций
Запрет на продажу, ремонт и обслуживание самолетов стал одной из первых санкционных мер Запада против России, но это не имеет никакого эффекта, техника продолжает обслуживаться и эксплуатироваться, хотя Европа и США запретили поставку запасных частей санкции, констатирует немецкая газета Die Welt.
Как пришел издание, санкции против российской авиации считались одними из самых чувствительных, поскольку в России много мест, куда можно добраться только на самолете, а поскольку на рынки преобладал Boeing и Airbus, без запчастей они оказались бы отрезанными, передает RT.
Как пишет Die Welt, план провалился, за прошлый год было совершено на 20 тыс. взлетов больше, чем в 2022 году, а их общее количество достигло 1,28 млн.
Отчет Мюнхенского института экономических исследований (ifo) указывает что соседние с Россией страны являются источником поставок санкционированных товаров.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в связи с этим заявила, что санкции не могут быть полностью эффективными, если такие страны, как Китай, продолжат поставлять в Россию материалы военного и двойного назначения.
Ранее Британия вывела из-под санкций российскую компанию Торговый Дом «Синс Авиа», занимающуюся поставкой авиационных запчастей