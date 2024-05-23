Вучич обвинил Бербок в шантаже из-за резолюции ООН по Сребренице

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Бербок, являясь внучкой Вальдемара Бербока, награжденного сторонника Гитлера, использует свое положение, чтобы «угрожать и шантажировать» представителей стран, которые не готовы признать сербов виновными в геноциде, передает ТАСС.

Вулин отметил, что Германия пытается силой убить сознание свободного мира.

Вице-премьер также напомнил, что дед президента Сербии Александра Вучича был убит хорватскими нацистами – союзниками Гитлера.

По его словам, несмотря на то что Бербок навязывает резолюцию «бывшим и нынешним колониям Германии», она сама является внучкой нациста, а Вучич – внуком жертвы концлагеря Ясеновац.

Ранее Россия выступила против проекта резолюции ГА ООН о «геноциде в Сребренице».

Напомним, руководство Сербии и Республики Сербской Боснии Герцеговины признают совершение отдельными личностями военного преступления в Сребренице, многократно указывало на пиетет ко всем жертвам войны в БиГ, но отрицают термин «геноцид» и причастность к нему всего сербского народа.

В июле 1995 года после того, как город Сребреница в Боснии и Герцеговине на границе с Сербией перешел под контроль сербских формирований во главе с генералом Ратко Младичем, там погибли или пропали без вести около 8 тыс. 100 человек из числа мусульман. Эти данные приводит Международная комиссия по пропавшим без вести лицам (ICMP) и ряд других организаций, но некоторыми экспертами они считаются завышенными.