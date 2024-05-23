Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.0 комментариев
ВСУ за сутки потеряли под Харьковом около 365 человек
Украинские военные в последние сутки под городом Харьковом потеряли порядка 365 человек, сообщило российское министерство обороны.
Группировка «Север» продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ, она поразила живую силу и технику подразделений 125-й механизированной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны у Константиновки и Гранова в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также отражены две контратаки украинских штурмовиков у Глубокого и Волчанска в этом же регионе. ВСУ потеряли за сутки до 365 человек, танк и две боевые бронированные машины.
При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, американское орудие М119.
Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Невского (ЛНР), Ивановки и Новосадового (ДНР).
Также она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков у Нововодяного, Белогоровки (ЛНР) и Григоровки (ДНР). ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 320 человек, два БТР, включая американский М113.
При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и две машины РСЗО «Град».