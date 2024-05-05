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Умер совершивший первый кругосветный полет без посадок пилот
Дик Рутан, американский пилот, известный тем, что вместе со вторым пилотом Джиной Йегер совершил в 1986 году первый в истории авиации кругосветный перелет без остановок и дозаправок, ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщили СМИ.
Как пишет Associated Press, Дик Рутан умер в пятницу вечером в больнице штата Айдахо. Отмечается, что ему было 85 лет, передает РИА «Новости».
По словам близкого друга пилота Билла Уиттла, Рутан скончался после продолжительной борьбы с тяжелой инфекцией легких. Друг отметил, что Рутан не захотел проводить очередную ночь на системе подачи кислорода.
Дик Рутан совершил в 1986 году беспрецедентный девятидневный перелет без посадки и дозаправки на самолете Voyager.
Помимо этого достижения, Рутан в 2005 году установил еще один рекорд, пролетев около 16 километров на самолете с ракетным двигателем, запущенном из Калифорнии. По данным издания, это был первый случай перевозки почты США на таком самолете.