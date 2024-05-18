Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».11 комментариев
Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба от паводков
Оценку ущерба гражданам от паводков нужно проводить незамедлительно, заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами МЧС и Минприроды по борьбе со стихийными бедствиями.
«Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств, для граждан. Нужно все это осушать – и вовремя, чтобы без задержки такая оценка происходила», – поручил глава государства, передает ТАСС.
Путин также призвал до конца лета восстановить пострадавший от паводков жилой фонд.
«Лето пройдет быстро, – указал президент. – А нам нужно за лето по максимуму все сделать, для того чтобы восстановить жилой фонд».
Глава МЧС Александр Куренков доложил Путину, что пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области выплачено почти 7 млрд рублей. На сегодняшний день в России подтоплено 1373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков, добавил он.
Ранее заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов сообщил, что в регионе паводок затронул более 25 тыс. жилых домов и 50 тыс. приусадебных участков.