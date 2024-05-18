Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба от паводков

Tекст: Валерия Городецкая

«Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств, для граждан. Нужно все это осушать – и вовремя, чтобы без задержки такая оценка происходила», – поручил глава государства, передает ТАСС.

Путин также призвал до конца лета восстановить пострадавший от паводков жилой фонд.

«Лето пройдет быстро, – указал президент. – А нам нужно за лето по максимуму все сделать, для того чтобы восстановить жилой фонд».

Глава МЧС Александр Куренков доложил Путину, что пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области выплачено почти 7 млрд рублей. На сегодняшний день в России подтоплено 1373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков, добавил он.

Ранее заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов сообщил, что в регионе паводок затронул более 25 тыс. жилых домов и 50 тыс. приусадебных участков.