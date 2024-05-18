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    Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».

    11 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Выстрелы в Фицо показали обреченность Восточной Европы

    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    50 комментариев
    18 мая 2024, 20:51 • Новости дня

    Путин призвал не затягивать с оценкой ущерба от паводков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оценку ущерба гражданам от паводков нужно проводить незамедлительно, заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами МЧС и Минприроды по борьбе со стихийными бедствиями.

    «Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств, для граждан. Нужно все это осушать – и вовремя, чтобы без задержки такая оценка происходила», – поручил глава государства, передает ТАСС.

    Путин также призвал до конца лета восстановить пострадавший от паводков жилой фонд.

    «Лето пройдет быстро, – указал президент. – А нам нужно за лето по максимуму все сделать, для того чтобы восстановить жилой фонд».

    Глава МЧС Александр Куренков доложил Путину, что пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области выплачено почти 7 млрд рублей. На сегодняшний день в России подтоплено 1373 жилых дома и 10 720 приусадебных участков, добавил он.

    Ранее заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов сообщил, что в регионе паводок затронул более 25 тыс. жилых домов и 50 тыс. приусадебных участков.

    17 мая 2024, 13:34 • Новости дня
    Путин объяснил значение легитимности Зеленского

    Путин: Для России легитимность Зеленского имеет значение в случае подписания документов

    Путин объяснил значение легитимности Зеленского
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.

    «Для нас это (легитимность Зеленского после 20 мая – прим. ВЗГЛЯД), конечно, имеет значение, потому что, если речь дойдет, дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», – приводит его слова ТАСС.

    По словам российского лидера, источником сегодняшней власти в Киеве является государственный переворот.

    При этом на вопрос о легитимности, по словам Путина, прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Путин уточнил, что «в Конституции [Украины] есть всякие варианты».

    Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на мирные переговоры по Украине, если страну не хотят там видеть. «Политика, она ведь не терпит сослагательного наклонения. «Если бы…» – продолжать дальше не будем, вы знаете, что бы было в других случаях. Но этого «если бы» нет, они нас не приглашают. Более того, говорят, что они нас там не видят. <…> Ну не видят, не надо», – сказал российский лидер.

    Цель саммита по украинскому урегулированию в Швейцарии, как подчеркнул Путин, заключается в том, чтобы собрать «массовку» из стран, а затем объявить принятые резолюции коллективным решением и предъявить России «ультиматум». «Такого развития событий не будет», – подчеркнул российский лидер.

    Коментарии (15)
    17 мая 2024, 13:22 • Новости дня
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    Путин о попытках выдвигать России условия по Украине: С дуба рухнули
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    База для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции в ходе государственного визита в Китай.

    Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    «У нас есть база для переговорного процесса – то, о чем мы договорились в Стамбуле… Под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ лежит, подпись его стоит», – приводит его слова РИА «Новости».

    Россия, подчеркнул Путин, не отказывалась от переговоров с Украиной – в отличие от Киева. Он напомнил, что это политики из Киева «вышли из переговорного процесса», как только были отведены войска из-под Киева. «Нас в очередной раз обманули», – передает ТАСС слова президента.

    «Теперь мы должны понять, с кем и как мы должны иметь дело, можем иметь дело. Кому и в какой степени можем доверять. И конечно, анализируем сейчас все, что происходит в этом плане, на этом направлении», – поделился президент России.

    «Очень важно, что мы не собираемся обсуждать «с центра поля» то, чего мы не знаем. Я же сказал, мы долго, почти полтора месяца, вели кропотливые переговоры сначала в Минске, потом в Стамбуле. Достигли определенных компромиссов. Украинская сторона поставила подпись под выжимкой из этих документов. Он сам по себе толстый, такой здоровый. На выжимке принципиальные вопросы изложены и были парафированы украинской стороной. Мы над этим работали. Теперь какие-то формулы, основанные на чем? На хотелках, а не на реальной ситуации? Это невозможно обсуждать» – сказал Путин.

    Коментарии (49)
    16 мая 2024, 09:36 • Новости дня
    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине

    Си Цзиньпин: Россия и Китай выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине

    Си Цзиньпин сформулировал позицию России и Китая по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине, заявил китайский лидер Си Цзиньпин по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

    «Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса», – заявил он.

    Также председатель КНР заявил, что Китай и Россия выступают за безотлагательное урегулирование палестино-израильского конфликта, передает ТАСС.

    Путин со своей стороны заявил, что Москва благодарна Пекину за предложения по урегулированию ситуации на Украине. «Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы», – отметил российский лидер.

    Переговоры Путина с Си Цзиньпином прошли сначала в узком, затем в расширенном составе. Суммарно они продлились порядка двух с половиной часов.

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    17 мая 2024, 13:02 • Новости дня
    Путин: Планов взять Харьков пока нет

    Путин: Планов взять Харьков у российского командования пока нет

    Путин: Планов взять Харьков пока нет
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ежедневно добиваются успехов в Харьковской области, сообщил президент Владимир Путин.

    По его словам, российские военные продвигаются строго по плану, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что российское командование пока не планирует взять Харьков. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей.

    Кроме того, Путин подчеркнул, что операция связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

    «Они обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности», – сказал он.

    Коментарии (99)
    17 мая 2024, 13:28 • Новости дня
    Путин об отправке военных Франции на Украину: Я же не французский президент

    Путин отреагировал на возможную отправку войск Франции словами «Я же не французский президент»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на вопрос об отправке войск Франции на Украину.

    «Я же не французский президент. Я не принимаю решения об этом», – цитирует ТАСС слова президента.

    Также Путин назвал преждевременным вопрос о последствиях в случае отправки французских военных в зону СВО.

    При этом глава государства не стал анонсировать меры, которые Москва предпримет в качестве ответа на возможную отправку французских военных в зону СВО.

    «Вы сначала у него (президента Франции Эмманюэля Макрона) получите ответ на ваш вопрос. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», – заметил Путин.

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    15 мая 2024, 23:50 • Новости дня
    Путин прибыл в Пекин

    Путин прибыл с государственным визитом в Китай

    Путин прибыл в Пекин
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин прибыл в Пекин, визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу.

    Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году, передает ТАСС.

    Путина у самолета встретили представители принимающей стороны и российской дипмиссии. Он проследовал по красной дорожке вдоль роты почетного караула. Аэропорт президент России покинул на «Аурусе» с кортежем.

    В столице Китая состоятся переговоры лидеров двух стран. Путина сопровождают пять вице-премьеров, руководители экономических, дипломатических и силовых структур, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, РЖД, Росатома и Роскосмоса, а также руководство 20 российских регионов.

    Позднее запланирован визит в Харбин для участия в открытии VIII Российско-китайского Экспо и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

    Напомним, в ходе переговоров Путин обсудит с Си Цзиньпином ситуацию на Украине, а также обстановку на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии, проблематику сопряжения интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь». К визиту Путина подготовлен большой объем двусторонних документов, в том числе коммерческого характера.

    Коментарии (6)
    17 мая 2024, 09:19 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет

    Кремль: Путин и Си Цзиньпин на переговорах тет-а-тет подробно обсудили тему Украины

    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин Си Цзиньпин на переговорах с глазу на глаз очень подробно обсудили тему Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    «Очень подробно, это было в формате тет-а-тет», – приводит его слова ТАСС.

    По данным китайских СМИ, Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (6)
    17 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин назвал цель перестановок в кабмине

    Путин: Перестановки в кабмине направлены на достижение целей СВО

    Путин назвал цель перестановок в кабмине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Административные ресурсы страны должны быть направлены на достижение главной задачи – целей специальной военной операции (СВО), с этим связаны и последние назначения, заявил президент Владимир Путин по итогам госвизита в Китай.

    Объясняя назначение Андрея Белоусова министром обороны, Сергея Шойгу – секретарем Совбеза, а экс-министра промышленности и торговли Дениса Мантурова – первым вице-премьером, Путин сказал: «Мы хотим сосредоточить административные ресурсы для достижения основной задачи, которая стоит сегодня перед страной – достижения нужных нам результатов в рамках проведения специальной военной операции». Слова главы государства передает ТАСС.

    Путин заявлял ранее, что одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова является внедрение инноваций в Вооруженные силы России.

    Коментарии (11)
    17 мая 2024, 14:24 • Новости дня
    Путин назвал задачи Белоусова во главе Минобороны

    Путин: Белоусову предстоит «раскрыть» Минобороны для инноваций

    Путин назвал задачи Белоусова во главе Минобороны
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова является внедрение инноваций в Вооруженные силы России, заявил глава государства Владимир Путин сопровождающим его в поездке в КНР российским журналистам.

    Путин отметил, что прежний глава ведомства Сергей Шойгу уже сделал первые шаги в этом направлении, передает ТАСС.

    «Он (Белоусов) должен «раскрыть» Министерство обороны для инноваций, – сказал президент. – Сергей Кужугетович [Шойгу] уже предпринял определенные шаги в этом направлении, сделал первые шаги».

    Белоусову также предстоит «раскрыть» ведомство для работы с научными центрами, участниками экономической деятельности и производителями необходимых для создания военной техники изделий и компонентов, добавил Путин.

    Он назвал Белоусова одним из лучших экономистов в стране, способным координировать деятельность Минобороны со всеми министерствами и ведомствами страны, а также с регионами.

    Путин также отметил важность назначения экономиста на пост главы оборонного ведомства: «Расходы на всю силовую составляющую выйдут где-то за 8% [ВВП]. А в этой системе Министерство обороны играет ключевую роль».

    От расходов Минобороны зависят расходы других силовых ведомств, так как оно «прежде всего осуществляет какие-то закупки, а другие силовые ведомства покупают за ними», добавил президент.

    Ранее Путин рассказал о работе Шойгу на должности секретаря Совбеза.

    Коментарии (13)
    16 мая 2024, 19:04 • Новости дня
    Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином

    Первый день визита Путина в КНР завершился неформальной встречей с Си Цзиньпином

    Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай».

    Встреча началась с прогулки по парку и чаепития, а продолжилась неформальным обедом, к которому присоединились еще по четыре человека с каждой стороны, передает ТАСС.

    От России на обеде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, а также секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

    Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина.

    Коментарии (0)
    16 мая 2024, 21:36 • Новости дня
    Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай
    Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай
    @ russiachinaexpo.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в Китай прибыл в Харбин, где примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

    Российский лидер ознакомится с экспозицией выставки, после чего посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и возложит венок к памятнику советским воинам, павшим при освобождении Китая, передает ТАСС.

    Кроме того, у Путина запланирован визит в Харбинский политехнический университет. Там он пообщается со студентами и преподавателями. Затем глава российского государства подведет итоги госвизита, отвечая на вопросы журналистов «кремлевского пула».

    Ранее Путин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.

    Коментарии (2)
    16 мая 2024, 06:43 • Новости дня
    Путин встретился с Си Цзиньпином

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

    Путин встретился с Си Цзиньпином
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь, где его ждал китайский лидер Си Цзиньпин. Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе делегаций.

    Программа государственного визита Путина в Китай официально начинается. В рамках официальной церемонии встречи Си Цзиньпин ждал президента России на площади, где выстроился почетный караул. Путин приехал к Дому народных собраний на «Аурусе». Лидеры двух стран пожали друг другу руки, а затем поприветствовали делегации Китая и России, передает ТАСС.

    Кроме почетного караула и оркестра в церемонии принимали участие несколько десятков школьников. Они встречали Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний, передает РИА «Новости».

    С помоста Путин и Си Цзиньпин посмотрели на выступление Военного оркестра Народно-освободительной армии Китая. Прозвучали гимны двух стран. Церемония продолжалась около 15 минут. После Путин и Си Цзиньпин направились в Дом народных собраний. Также было сделано совместное официальное фото.


    В зале Фуцзянь началась встреча в узком составе делегаций. С российской стороны в ней принимают участие глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, российский посол Игорь Моргулов. Также во встрече участвуют министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    Напомним, Путин прибыл в Пекин, визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу. Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году.

    Коментарии (14)
    17 мая 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин назвал расходы на оборону в России некритичными

    Tекст: Александра Юдина

    Расходы России на безопасность в данный момент некритичны, некоторые эксперты считают, что показатели могут быть повышены, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, расходы оборонного ведомства составляют 6,7% от ВВП, а на всю оборону и безопасность – восемь с небольшим процентов, что некритично, передает ТАСС.

    Путин напомнил, что в Советском Союзе расходы на оборону составляли 13%.

    По словам главы государства, некоторые эксперты полагают, что бюджет позволяет добавить некоторые расходы.

    Коментарии (11)
    16 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Путин описал отношения с КНР фразой «русский с китайцем – братья навек»
    Путин описал отношения с КНР фразой «русский с китайцем – братья навек»
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин вспомнил слова «русский с китайцем – братья навек» из песни 1940-х годов для описания отношений Москвы и Пекина.

    В преддверии концерта в честь 75-летия установления дипотношений России и Китая и старта перекрестных Годов культуры Путин описал фразой «русский с китайцем – братья навек» взаимоотношения двух стран, передает ТАСС.

    Также российский лидер выразил уверенность в том, что страны продолжат укреплять гармоничное российско-китайское партнерство в братском духе.

    Отмечается, что речь Путина была встречена аплодисментами.

    Ранее Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.

    Коментарии (5)
    16 мая 2024, 07:34 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе в Пекине

    Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин начали переговоры с участием делегаций в Пекине.

    Отмечается, что в ходе переговоров Москва и Пекин подпишут совместные документы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, планируется, что Путин и Си Цзиньпин примут заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

    После чего лидеры пообщаются в неформальной обстановке. Затем пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.

    Ранее Путин прибыл в Дом народных собраний на площади Тяньаньмэнь. Визит носит статус государственного, то есть наивысшего по дипломатическому протоколу. Для Путина это первый зарубежный визит после переизбрания. В Кремле сообщали, что визит стал ответом на аналогичный жест дружбы со стороны китайского лидера Си Цзиньпина в 2023 году.

    Коментарии (9)
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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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