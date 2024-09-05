Американский военачальник Дуайт Эйзенхауэр в своих воспоминаниях назвал Арденнскую операцию «наступлением отчаявшихся». Думаю, через некоторое время станет понятно, что это определение полностью подходит и к вторжению ВСУ в Курскую область.0 комментариев
Путин: Экономика будущего строится вокруг человека
Экономика будущего строится вокруг человека, поэтому нельзя возводить промышленные объекты без социальной инфраструктуры, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Не раз говорил: нельзя руководствоваться старой логикой – «сперва заводы и фабрики, а потом подумаем о тех, кто трудится на предприятиях». Такая логика не только несправедлива, она просто не работает в современной экономике, в экономике будущего, которая буквально строится вокруг человека. Именно поэтому вместе с новыми экономическими планами на Дальнем Востоке мы развернули и крупные социальные инициативы», – передает ТАСС слова Путина.
Он напомнил, что запущен механизм единой субсидии, с помощью которой строятся и реконструируются школы, детсады, больницы, спорткомплексы, благоустраивается городская среда, идет обновление инфраструктуры. На сегодня, по словам президента, построены почти две тысячи социальных и инфраструктурных объектов.
«Единая субсидия стала мощным финансовым рычагом для механизма дальневосточной концессии. Ее задача – привлечь частные инвестиции в социальные проекты. Бизнес уже запланировал вложение более 120 млрд рублей на эти цели, реализуется 36 таких инициатив. Работа идет», – сказал Путин, отметив, что поддержка работы дальневосточной концессии продолжится.