Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.4 комментария
Более 1,5 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму
Более 1,5 млн москвичей проголосовали электронно на выборах депутатов Мосгордумы за первые девять часов. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве.
«Выдано бюллетеней – 1 500 072, получено бюллетеней – 1 480 330. До окончания голосования – 2 дня 2 часа 59 минут», – приводит сообщение штаба ТАСС.
При этом заявки на участие в онлайн-голосовании на федеральной платформе «Госуслуги» подали 946 тысяч человек. В Москве выборы проходят также на региональной платформе.
Дистанционное электронное голосование стартовало в 8:00 5 сентября и завершится в 20:00 8 сентября.
Ранее сообщалось: пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Мосгордуму.