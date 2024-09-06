Более 1,5 млн москвичей проголосовали онлайн на выборах в Мосгордуму

Дуров опубликовал первый после задержания пост в Telegram

Tекст: Вера Басилая

Павел Дуров опубликовал первый пост после его задержания во Франции.

По его словам, полиция в Париже допрашивала его в течение четырех дней., и он был удивлен претензиями властей Франции, пояснив, что у Telegram есть представитель в Евросоюзе, который отвечает на запросы. Кроме того, Дуров заверил, что был частым гостем во французском консульстве в Дубае и заверил, что лично помог создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции.

Он подчеркнул, что если какая-то страна «недовольна интернет-сервисом», то общепринято подавать в суд, а обвинять гендиректора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибкой. Дуров заявил, что ни один новатор не создаст новые инструменты, если будет знать, что может быть привлечен к ответственности в случае «потенциального злоупотребления этими инструментами».

Дуров также заявил, что Telegram стремится взаимодействовать с регулирующими органами и «всегда открыт для диалога», но установить правильный баланс между безопасностью и конфиденциальностью непросто.

По его словам, если договориться с властями не получается, то Telegram готов покинуть эту страну. «Нами движет намерение нести добро и защищать основные права людей, особенно в местах, где эти права нарушаются», – подчеркнул Павел Дуров.

Дуров назвал «абсолютно не соответствующими действительности» утверждения, что Telegram является «анархическим раем». Он заявил, что администрация мессенджера ежедневно удаляет миллионы опасных публикаций и каналов.

Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже. Французские власти обвинили его в соучастии в незаконных финансовых операциях.

Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.

Между тем, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему сложно поверить, что в деле Павла Дурова нет политики.

Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.