Медведев допустил расширение «санитарной зоны» до Польши

Медведев: Безопасность России невозможна без «санитарной зоны» на Украине до Польши

Tекст: Вера Басилая

Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву все более дальнобойное оружие, считает Медведев.

Он напомнил слова Путина, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, чтобы киевский режим не смог обстреливать города России, включая вернувшиеся территории.

По его словам, у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, дальность удара не менее 550 км, а значит «гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или уже в самой Польше».

Политик уверен, что если такой зоны не будет, даже в случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена. Он также призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.

Газета ВЗГЛЯД выяснила у экспертов, какой должна быть буферная зона России в Харьковской области.