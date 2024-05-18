Неизвестные избили военного медика в Днепре, перепутав его с сотрудником военкомата

Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».11 комментариев
Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».11 комментариев
Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.7 комментариев
Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.50 комментариев
Медведев: Безопасность России невозможна без «санитарной зоны» на Украине до Польши
Натовские стратеги хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина, раз предоставляют Киеву все более дальнобойное оружие, считает Медведев.
Он напомнил слова Путина, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, чтобы киевский режим не смог обстреливать города России, включая вернувшиеся территории.
По его словам, у ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG, дальность удара не менее 550 км, а значит «гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или уже в самой Польше».
Политик уверен, что если такой зоны не будет, даже в случае подписания с Киевом документов безопасность России не будет обеспечена. Он также призвал западных лидеров «хорошо рассчитывать дальность» ударов того вооружения, которое предоставляется Киеву.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день планов брать Харьков нет. При этом он добавил, что операция российских военных на Харьковском направлении стала следствием действий украинских властей и связана с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы ВСУ.
Газета ВЗГЛЯД выяснила у экспертов, какой должна быть буферная зона России в Харьковской области.
Зеленский заявил, что Украине необходимо 150 самолетов F-16 для «паритета» в воздухе
По словам Зеленского, он «хочет видеть поставки», в частности американской системы Patriot для защиты Харьковской области, передает ТАСС.
Он пожаловался западным СМИ на то, что российские войска могут обстреливать Украину из любого оружия со своей территории, что дает ей большое преимущество. Зеленский считает, что Запад хочет окончания конфликта, а Украина – «справедливого мира» для себя, пишет РБК.
Также он сообщил о проблемах с «укомплектованностью» и «нравственным духом» в украинских рядах и отметил, что ВС России «продвигаются все глубже».
Ранее WSJ сообщало, что украинские власти обратились к Вашингтону с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по российской территории, однако получили отказ.
WSJ: Киев просит у Вашингтона разрешения снять запрет на атаки по российской территории
По данным издания, Киев просил разрешить использовать американское оружие против военных целей на российской территории, а также предоставить разведданные и помощь в определении целей, передает «Газета.Ru».
Известно, что генерал ВВС США Си-Кью Браун-младший заявил о том, что Белый дом отказал украинским властям.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не подталкивают Киев к нанесению ударов по территории России и не меняли свою позицию по применению Киевом американского оружия.
По его словам, российские военные нанесли удар по военным объектам Миргорода Полтавской области, один из взрывов прогремел в районе железнодорожной станции в Промышленном районе, передает РИА «Новости».
Лебедев отметил, что еще два удара пришлись по аэродрому.
Ранее российские военные нанесли удар по порту города Южный Одесской области, откуда был зафиксированы удары HIMARS дальнобойными ракетами.
РИА «Новости»: Воевавший за «Правый сектор» итальянский наемник Галли погиб под Харьковом
В соцсетях Бенджамина Джорджо Галли публикации удалены, есть только изображение эмблемы так называемого «интернационального легиона», где воюют иностранные наемники, и фото его рюкзака с шевроном украинских террористов, которое иллюстрирует сообщение о том, когда и где пройдут похороны, передает РИА «Новости».
В аккаунте его отца Габриеля Галли фотографий больше, есть снимок, где на рукаве сына виден шеврон «Правого сектора» (признана террористической и запрещена на территории России). Рядом фото с иудейской символикой, Галли исповедуют иудаизм.
СМИ пишут, что итальянец приехал воевать на Украину из Нидерландов, где его семья живет последние годы, через Польшу. Зачислен в «интернациональный легион» 3 марта 2022 года простым солдатом.
Итальянский ресурс Fanpage.it пишет, что Галли увлекался страйкболом, военными онлайн-видеоиграми и «великими историческими сражениями»
Галли попал под артобстрел под Харьковом в сентябре 2022 года, и умер через два дня в больнице, тело вернули на родину только через два месяца. Он похоронен в семейном склепе рядом с Миланом, но на его могиле нет и намека на то, что он воевал за ВСУ.
В одном из недавних постов его отец задался вопросом, почему «русские посылают ракеты на Луну, но не бомбят украинский парламент?»
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харькове прогремела серия взрывов, передает РИА «Новости».
Также воздушная тревога звучит в Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят.
Источники Лебедева сообщили, что харьковское сопротивление сожгло релейный шкаф на одной из железнодорожных веток, по которой перевозили личный состав, боеприпасы, военную технику ВСУ в сторону фронта и обратно, передает РИА «Новости».
Ранее Минобороны сообщило, что российские войска освободили село Старица в Харьковской области.
Лавров: Организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой»
Лавров заявил, что Москва с удивлением наблюдает за тем, как в общем-то взрослые люди занимаются откровенной чепухой, у которой нет никакой перспективы. Он считает, что задача организаторов саммита по Украине в Швейцарии не в достижении мира, а чтобы настроить против России, как можно больше стран, передает ТАСС.
Министр подчеркнул, что наращивание Западом поставок дальнобойных вооружений Украине Россия воспринимает как сигнал о том, что они сделали выборы в пользу выяснения отношений на поле боя.
«Мы к этому готовы, причем готовы всегда», – добавил Лавров.
Лавров ранее в понедельник заявил, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». По его словам, мероприятие направлено на то, чтобы сформулировать ультиматум России.
Генерал ВСУ Кривонос: Украинские чиновники выставили на посмешище Зеленского в Харькове
Чиновники «приезжали и пиарились» на оборонительных сооружениях ВСУ под Харьковом, но российское наступление в этом регионе показало, что «ничего мощного там нет», заявил Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей», передает «Газета.Ru».
По его словам, в результате Зеленский был «выставлен на посмешище».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как события под Харьковом обозначили стратегический маневр ВС России.
Инцидент произошел в городе Синельниково Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Как сообщается в Telegram-канале сухопутных войск Украины, военнослужащий ТЦК, проводивший «мероприятия по оповещению военнообязанных», подвергся нападению со стороны вооруженного ножом гражданина и был ранен в руку.
По информации военных, нападавший задержан, против него возбуждено уголовное дело по статьям «Препятствование законной деятельности ВСУ» и «Покушение на убийство».
В апреле в Черновицкой области на западе Украины сотрудник военкомата открыл огонь, защищаясь от напавшей на него группы людей.
Сальдо: ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS Скадовск в Херсонской области, пострадали 11 человек
В администрации уточнили, что на месте работают экстренные службы, всем оказывается необходимая медицинская помощь, передает РИА «Новости».
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Скадовске в результате ракетного обстрела ВСУ разрушен индивидуальный жилой дом.
Также он объявил отбой авиационной опасности.
Ранее ракетная опасность объявлялась в Белгороде и Белгородском районе.
Британский эксперт Меркурис: Военный бунт в Киеве вполне возможен, Запад не будет вмешиваться
По его словам, крах правительства, как было в Сайгоне, начал происходить в последние несколько недель войны, если на Украине повторится така же ситуация, то на Западе примут решение «держаться подальше», чтобы не потонуть вместе с Киевом, передает РИА «Новости».
Меркурис допустил коллапс подобного рода, он отметил, что крах не исключен, потому что в некоторых украинских подразделениях серьезно недовольны новым главкомом ВСУ Александром Сырским.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского после 20 мая будет иметь значение в случае необходимости заключения каких-либо соглашений.
В Белом доме заявили, что не поддерживают атаки Киева американским оружием по территорииРоссии
«Мы не поощряем атаки предоставленным США оружием по российской территории. Это наша политика, которая не претерпела изменений», – приводит слова Кирби ТАСС.
Отмечается, что представители Госдепартамента и Пентагона подтвердили, что Вашингтон неизменно подчеркивает: передаваемое Киеву оружие должно «применяться на поле боя» и «на территории Украины».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак на свою территорию, подчеркнув, что подобные действия не останутся безнаказанными.
По ее словам, 16 и 17 мая киевский неонацистский режим предпринял попытку очередной массированной атаки с применением беспилотников самолетного типа и безэкипажных катеров на Крым, Краснодарский край и другие регионы России.
Она подчеркнула, что Россия расценивает эти атаки как «грубое нарушение международного права» и «прямую угрозу безопасности» страны.
Депутаты Бундестага из партии Шольца сочли возможным защитить небо Украины с территории НАТО
Он считает недостаточными поставки систем ПВО и боеприпасов в прифронтовые районы. Вайнгартен заявил, что ПВО на границе стран НАТО с Украиной могут действовать далеко в воздушном украинском пространстве, а комплексы Patriot будут иметь дальность действия до 100 км, передает ТАСС.
Эксперт предложил добиваться поддержки и сотрудничества непосредственно граничащих с Украиной Польши, Словакии и Венгрии.
Депутат от СДПГ Андреас Шварц назвал ПВО «ахиллесовой пятой»украинской армии, поэтому рассмотрение вопроса об обеспечении защиты Украины со стороны стран НАТО может быть альтернативой.
При этом некоторые немецкие политики, в том числе из СДПГ, отнеслись скептически к предложенной коллегами инициативе. Глава фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених назвал эту идею крайне опасной, поскольку такие действия превратят Германию «непосредственно в воюющую сторону».
Ранее Зеленский заявил, что у Украины есть четверть необходимого вооружения для ПВО, а для обеспечения «паритета» в воздушном пространстве Киеву нужно от 120 до 130 истребителей F-16.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем может обернуться идея Бундестага защитить Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии.
Один из участников акции на распространенном журналистами видео заявил, что «дальнобойщики протестуют против драконовских законов полулегитимной «зеленой власти» (власть президента Украины Владимира Зеленского), передает ТАСС.
По словам мужчины, в акции протеста принимают участие фуры из всех регионов Украины.
В субботу на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие новые меры придумали украинские власти для того, чтобы загнать жителей страны в ВСУ.