Арестован экс-глава правительства Астраханской области

Экс-глава правительства Астраханской области Расул Султанов арестован по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

«Избрать в отношении Султанова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 25 сентября 2019 года включительно», – сказал судья Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, передает ТАСС.

Следственный комитет сообщал, что ущерб от действий бывшего главы правительства Астраханской области Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова оценен в 212 млн рублей.

О задержании Султанова и Шведова стало известно в пятницу.