CК назвал ущерб от действий экс-главы правительства Астраханской области

Ущерб от действий бывшего главы правительства Астраханской области Расула Султанова и министра финансов региона Виталия Шведова оценен в 212 млн рублей, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В отношении Султанова и Шведова возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), говорится в сообщении на сайте СК.

По версии следствия, «на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные остатки средств, не требовавшие денежного займа в банке».

Султанов и Шведов, воспользовавшись своими служебными полномочиями, «при отсутствии реальной необходимости привлекли кредитные средства (по ставке от 7 до 8,5%) в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей».

Следствие полагает, что «при возникновении у чиновников действительной необходимости кредитования» это можно было осуществить через привлечение бюджетного кредита по более низкой процентной ставке (0,1%).

В результате бюджету региона «был причинен крупный материальный ущерб в размере не менее 212 млн рублей».

Отмечается, что «преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти».

В данный момент проводятся оперативно-следственные и иные процессуальные действия, в том числе обыски. Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, принимаются меры к выявлению иных возможных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее стало известно о задержании Султанова и Шведова.