Гройсман обвинил Порошенко в сдерживании развития Украины

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко тормозил процесс развития Украины, сдерживая реализацию реформ в стране.

По словам Гройсмана, Порошенко сдерживал проведение реформ. Любое изменение команда экс-лидера рассматривала месяцами, во всем приходилось ожидать его сигнала, отметил премьер в эфире радио «Новое время».

«Это было очень сложно. Любое изменение, любую реформу, договориться с ним, чтобы он дал сигнал фракции голосовать – на это тратились месяца», – сказал премьер.

В качестве примера он привел законопроект о приватизации. Верховная рада смогла принять его только в начале 2018 года.

«Он категорически был против, говорил, у нас есть украинская система правосудия. Какая система правосудия? Кто больше принес, в пользу того и приняли решение?» – сказал Гройсман.

Напомним, в четверг в Государственном бюро расследований допросили Порошенко по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском». До этого против Порошенко завели 11 уголовных дел.