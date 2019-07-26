Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины

Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.

Согласно опубликованному документу, пост премьер-министра Украины может занять нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Я рада информировать вас о том, что все предыдущие договоренности с министром внутренних дел Украины Аваковым о выдвижении его на пост премьера сохраняют свою силу», – пишет Кахконен. Содержание письма публикует «Ридус», прилагая скриншот письма. Издание ссылается на Союз блогеров Украины, однако соответствующая публикация пропала с сайта Союза.

Кахконен призвала Волкера оказать главе МВД Украины всевозможную помощь, поскольку он будет являться гарантом возвращения финансовых средств, которые Украина получила от международных структур, говорится в послании.

Напомним, в день выборов в Верховную раду Зеленский заявлял, что премьер-министром Украины должен стать профессиональный экономист, а не политик.

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