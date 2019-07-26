Наказанному за превышение скорости при перевозке на эвакуаторе водителю отменили штраф

Во Владимирской области ГИБДД отменила штраф водителю, который был наказан за превышение скорости в момент перевозки его автомобиля на эвакуаторе, сообщила начальник отдела информации УМВД по региону Ирина Гавриченко.

Ранее в Сети появилось сообщение, что жителя Воронежа оштрафовали за превышение скорости, которое зафиксировала ночью автоматическая камера.

По информации на фото, автомобиль ехал со скоростью 86 километров в час вместо допустимых 60 километров по трассе Владимир – Гусь-Хрустальный, на что владелец автомобиля заявил, что его транспортное средство в этот момент вообще перевозилось на эвакуаторе.

«Надо учитывать, что это было автоматическое средство фиксации нарушений ПДД, и плюс это было ночное время суток... Руководство ГИБДД разобралось в ситуации, постановление отменено», – передает РИА «Новости» слова Гавриленко.

Напомним, ранее водителя перевозимой на эвакуаторе машины оштрафовали за превышение скорости в Татарстане.

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