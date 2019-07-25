Стало известно происхождение задержанных российских моряков

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина заявила, что среди задержанных Украиной российских моряков нет уроженцев полуострова.

«Крымчан среди членов экипажа нет. Все моряки из Таганрога. Я проверяла. Экипаж возвращается домой», – пояснила Лубина, передает РИА «Новости».

СБУ заявила о задержании в порту Измаил в Одесской области российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержание танкера сняли на видео.

Позже СБУ установила, что моряки устроились на работу на судне после событий в Керченском проливе, поэтому не могут нести за них ответственности. Сведения об освобождении россиян подтвердили в посольстве России в Киеве.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова сообщила, что Экипаж российского танкера пересек границу с Молдавией, откуда он отправится домой.