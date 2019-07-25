Туркменское телевидение показало президента страны после слухов о его смерти

Туркменские телеканалы показали кадры с президентом страны Гурбангулы Бердымухамедовым после распространенных слухов о его смерти.

В репортаже туркменского телевидения демонстрируется, как глава государства осматривает проект нового этапа реновации Ашхабада, знакомится с проектами новых зданий Ашхабад-сити, передает «Интерфакс».

Напомним, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в Ашхабаде сообщил российским СМИ о смерти Бердымухамедова. В посольстве республики в Москве заявили, что это «абсолютная ложь».

После этого Рубаев принес извинения за распространение ложной информации.