В офисе владельца задержанного Украиной танкера начались обыски

Правоохранительные органы обыскивают офис компании «Фос шипинг менеджмент», танкер которой задержан на Украине, сообщили представители фирмы.

«К нам прибыли представители правоохранительных органов, они у нас», – сообщил представитель компании, передает ТАСС.

Источник в силовых структурах Краснодарского края подтвердил проведение оперативных мероприятий в офисе фирмы. Он добавил, что устанавливаются причины отправки танкера на Украину.

Напомним, СБУ заявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nika Spirit, который был опознан как танкер Nеyma, якобы блокировавший украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе. Задержание танкера сняли на видео.