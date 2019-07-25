Оборвавшийся провод под Смоленском убил двух школьниц

Из-за обрыва провода линии электропередачи в деревне Княжино Смоленской области погибли две девочки 10 и 14 лет.

«Предварительно установлено, что сегодня днем дети находились около нежилого дома в деревне Княжино. Когда началась гроза, оборвался электический провод и упал на одну из девочек, а второй ребенок зацепил его ногой. В результате дети были смертельно поражены электрическим током», – сказано в сообщении СК России по Смоленской области.

После данного происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства трагедии.

«В ходе расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию линии электропередач, а также установлено в связи с чем, дом не был отключен от электричества», – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мальчик во Владимирской области получил ожоги 90% тела из-за удара током на железной дороге.