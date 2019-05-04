Во Владимирской области ребенка ударило током на железной дороге

Мальчик получил ожоги 90% тела из-за удара током на железной дороге в Вязниках Владимирской области, он доставлен в ожоговый центр при Приволжском исследовательском медицинском университете в Нижнем Новгороде, сообщил глава пресс-службы вуза Алексей Никонов.

В Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили, что инцидент произошел 2 мая в 16.45, когда девятилетний мальчик перелезал сверху через цистерну грузового поезда и получил тяжелую электротравму на крыше цистерны, передает РИА «Новости».

Ребенка доставили в реанимацию, затем реанимобилями его перевели в Университетскую клинику Приволжского медуниверситета.

«Мальчик получил сильнейший удар током, забравшись на железнодорожную цистерну и схватившись за контактный силовой провод. Ожогами поражено 90% тела», – сообщил Никонов.

«Ситуация очень сложная, травмы очень тяжелые. Остается только надеяться на чудо», – добавил он.