На выборы в Мосгордуму зарегистрированы более 200 кандидатов

В качестве кандидатов на выборы в Московскую городскую думу зарегистрированы свыше 200 человек, среди них представители совершенно разных профессий и сфер общественной жизни.

В частности, среди кандидатов есть космонавт, Герой России Олег Артемьев; олимпийская чемпионка, телеведущая, член «Единой России» Мария Киселева; телеведущая «Звезды», член Общественного совета при ГУ МВД по Подмосковью, создатель движения «Мой район» Наталья Метлина и журналист ВГТРК Андрей Медведев, сообщает «Москва 24».

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.