Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире (Краснодарский край), сообщило областное управление ФСИН.

Инцидент произошел вечером в среду, 24 июля, на обменном пункте железнодорожной станции «Армавир-2», когда подследственного передавали от одного караула другому, говорится на сайте ФСИН.

Сбежавший – Санников Антон Николаевич 1980 года рождения, обвиняемый в совершении тяжкого преступления.

«В УФСИН по Краснодарскому краю создан оперативный штаб. На место происшествия выехал начальник УФСИН по Краснодарскому краю. В настоящее время сотрудниками пенитенциарного ведомства проводится спецоперация по розыску и задержанию подследственного», – говорится в сообщении.

Всех, кто знает о местонахождении Санникова, просят звонить по телефонам: 8(861) 253-70-10, 8(861) 219-99-18. Конфиденциальность гарантируется.

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