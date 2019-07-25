Озвучены результаты проверки МЧС в сгоревшем под Хабаровском лагере

В детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, где из-за пожара погибли четыре ребенка, рассказали, что надзорные органы, проверявшие лагерь в мае, не имели претензий к палаткам.

«В мае 2019 года была проведена общая проверка всего лагеря надзорными органами, в том числе коттеджей, гостиницы и палаточного лагеря. В рамках данного мероприятия были выданы предписания на исправление недочетов в коттеджах и гостинице, с установлением срока – до 1 августа 2019 года. К палаточному лагерю комментариев и претензий не было. Подтверждающие документы имеются и также переданы в следственный комитет», – говорится в сообщении на сайте лагеря.

Также сообщается, что в июне в лагере провели учения, а сам лагерь был «соответствующим образом зарегистрирован в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления Хабаровского края».

«Мы не ищем оправданий. Их нет. Однако мы призываем людей к благоразумию и человечности в этой страшной ситуации», – сказано в сообщении.

Тем временем пресс-секретарь краевого правительства Надежда Томченко заявила, что родители вывозят детей из лагеря.



«Администрация лагеря его закрыла. Часть детей уже забрали родители. Сейчас в «Холдоми» остаются 62 ребенка. В 14.00 (7.00 мск) приедет автобус, который заберет оставшихся детей и увезет их в Комсомольск», – передает РИА «Новости» слова Томченко.

Во время организованного детского отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, во время которого погибли четыре ребенка.

Во вторник источник в правоохранительных органах сообщил, что установленные в сгоревшем лагере под Хабаровском палатки могли не соответствовать заявленному сертификату качества.

Напомним, в среду врио начальника регионального главка МЧС Иван Колонтай заявил, что в середине июля сотрудники МЧС в ходе проверки не обнаружили обогревательных приборов в палатках на базе отдыха «Холдоми».