В МЧС рассказали о результатах последней перед трагедией в палаточном лагере проверки

В середине июля сотрудники МЧС в ходе проверки не обнаружили обогревательных приборов в палатках на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае, где при пожаре погибли четверо детей, сообщил в среду врио начальника регионального главка МЧС Иван Колонтай.

«Предпосылок для проведения внеплановой проверки на тот момент не было. Были погодные условия, соответствующие для проживания в палатках. При внешнем осмотре во время проведения занятий [по эвакуации 11 июля] каких-то нарушений, нахождения обогревателей не было», – передает ТАСС слова Колонтая.

Госпожнадзор проверял «Холдоми» весной и тогда палаток на базе отдыха не было. А вот в июле во время учений по эвакуации они уже стояли.

«С детьми, которые находились в лагере, было проведено занятие более плотно», – сказал Колонтай.

Во время организованного детского отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел пожар, во время которого погибли четыре ребенка.

Напомним, во вторник источник в правоохранительных органах сообщил, что установленные в сгоревшем лагере под Хабаровском палатки могли не соответствовать заявленному сертификату качества.