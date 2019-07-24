Мюллер заявил о недоказанности отсутствия «сговора» Трампа с Россией

Бывший спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер, давая показания в конгрессе, заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений и не доказал отсутствие «сговора» с Россией.

«Нет, в докладе этого не написано», – сказал Мюллер в ответ на вопрос о том, что «сговора» Трампа с Москвой и воспрепятствования правосудию не было. Он также не согласился и с мнением, что его доклад является «оправданием» Трампа в совершении возможных преступлений, передает РИА «Новости».

Кроме того, Мюллер уточнил, что не нашел достаточных оснований для предъявления такого рода обвинений.

Однако он не отказался от своих обвинений в адрес России из-за «вмешательства в выборы». «Наше расследование пришло к выводу, что российское правительство широко и систематически вмешивалось в наши выборы», – сказал Мюллер.

Он отметил, что расследование не нашло свидетельств сговора предвыборного штаба Дональда Трампа и России. «Мы не рассматривали возможность «сговора», – заявил Мюллер, добавив, что популярный в СМИ термин не имеет юридического смысла.

Ранее Дональд Трамп заявил, что расследование Мюллера осложнило ведение дел с Россией.

Напомним, Мюллер в течение двух лет расследовал «вмешательство» Москвы в выборы США. В апреле он завершил процесс, подтвердив обвинения во «вмешательстве», однако так и не найдя свидетельств «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Россией.