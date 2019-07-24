Чижов назвал условия улучшения отношений с ЕС

Отношения России и Европейского союза улучшатся, когда Брюссель накопит «критическую массу политической воли», считает постоянный представитель России при организации Владимир Чижов.

«Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», – сказал Чижов в интервью «Парламентской газете».

Дипломат признает, что в настоящее время отношения Москвы и ЕС «далеки от нормальных», но все же политический диалог продолжается. При этом постпред уверен, что кризис на Украине стал лишь катализатором проблем, которые накапливались до 2014 года.

Однако, уверен Чижов, предпосылки для улучшения отношений есть, и обе стороны осознают необходимость выстраивания новой парадигмы отношений, которая должна основываться на прагматическом партнерстве.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Запад ввел против санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В марте Европарламент принял резолюцию, согласно которой Россия более не является стратегическим партнером Евросоюза. Москве также приписывается вмешательство в демократические выборы в Европе и поддержка Brexit. Кроме того, ЕП снова призвал прекратить реализацию проекта газопровода «Северный поток – 2».